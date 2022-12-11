Иско хочет покинуть "Севилью"

Полузащитник “Севильи” Иско хочет сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Relevo.

По сведениям источника, причиной возможного ухода игрока является его конфликт со спортивным директором Мончи. Иско подверг критике проект клуба, а также выразил недовольство увольнением с поста главного тренера Хулена Лопетеги. Мончи в свою очередь подверг критике игровую форму хавбека.

В нынешнем сезоне 30-летний Иско провел за “Севилью” 19 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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