"Фиорентина" одержала минимальную победу в Серии А
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Италии “Фиорентина” на своем поле обыграла “Лечче” со счетом 1:0.
Победу флорентийскому клубу принес Антонино Галло, который забил гол в собственные ворота.
“Фиорентина”, набрав 37 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 27 очками остался на 15-й позиции.
“Фиорентина” – “Лечче” - 1:0 (1:0)
Гол: Галло, 27 (автогол) - 1:0
“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Сапонара (Соттиль, 70), Барак (Бонавентура, 85), Амрабат, Мандрагора (Данкан, 85), Гонсалес (Иконе, 85), Куаме (Артур, 70).
“Лечче”: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Галло, Блен (Мале, 70), Эспето (Уден, 70), Коломбо (Сисей, 83).
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