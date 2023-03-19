"Аякс" проиграл лидеру чемпионата Нидерландов

В матче 26-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский "Аякс" на своем поле проиграл “Фейеноорду” со счетом 2:3.

В начале встречи счет открыл Сантьяго Хименес, но на 17-й минуте равновесие восстановил Эдсон Альварес. На 37-й минуте хозяев вперед вывел Душан Тадич. В начале второго тайма равновесие восстановил Себастьян Шиманьски. Победный гол в концовке встречи забил Лютсарел Гертрейда.

“Фейеноорд", набрав 61 очко, лидирует в турнирной таблице Эредивизии. “Аякс” с 55 очками занимает вторую позицию.

"Аякс" - "Фейеноорд" - 2:3 (2:1)

Голы: Хименес, 5 - 0:1, Альварес, 17 - 1:1, Тадич, 37 - 2:1, Шиманьски, 52 - 2:2, Гертрейда, 86 - 2:3

"Аякс": Рульи, Санчес, Тимбер, Бейсси, Вейндал (Консейсау, 64), Бергейс, Альварес, Тейлор (Классен, 77), Кудус, Тадич, Бергвейн (Бробби, 77).

"Фейеноорд": Велленройтер, Гертрейда, Траунер (Педерсен, 64), Ганцко, Хартман (Лопес, 25), Виффер, Шиманьски (Пайшао, 77), Кекчю, Джаханбакш (Дилросун, 76), Хименес, Идрисси (Данило, 76).

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