Финляндия побеждает Казахстан в матче Квалификации Чемпионата Европы

Казахстан принимал у себя дома Финляндию в матче квалификации на Чемпионат Европы-2024.

В первом тайме игра протекала по ровному сценарию. Финляндия больше владела мячом, однако Казахстан нанес больше ударов в сторону ворот и плоскость. На 36-й минуте финны забили гол, однако после просмотра ВАР, арбитр отменил забитый мяч.

Во второй половине матча гости стали играть острее. На 62-й Финляндия создала хороший момент, чтобы открыть счет, но голкипер Казахстана совершил хороший сейв. Однако гол все равно случился. На 78-й минуте Финляндия открыла счет стараниями Оливера Антмана.

Финляндия одерживает минимальную победу и возглавляет турнирную таблицу группы H. В пяти матчах, финны одержали четыре победы и потерпели одно поражение. Казахстан имеет девять очков и находится на второй строчке, однако другие команды имеют на один матч меньше.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Казахстан – Финляндия – 0:1

Голы: 0:1 - 78 Антман