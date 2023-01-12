ФИФА огласила пять претендентов на звание лучшего тренера года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из пяти претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2022 года.

На почетную награду претендуют: Карло Анчелотти ("Реал"), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Валид Реграги (сборная Марокко).

Церемония награждения состоится 27 февраля.

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