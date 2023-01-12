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ФИФА огласила пять претендентов на звание лучшего тренера года

Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из пяти претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2022 года.

На почетную награду претендуют: Карло Анчелотти ("Реал"), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Дидье Дешам (сборная Франции), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Валид Реграги (сборная Марокко).

Церемония награждения состоится 27 февраля.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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