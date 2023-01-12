Сборная Украины осталась без главного тренера

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола на официальном сайте объявила об уходе Александра Петракова с поста главного тренера сборной Украины.

Контракт специалиста завершился 31 декабря 2022 года и руководство УЕФА приняло решение не продлевать соглашение.

“УАФ благодарит Александра Петракова и его тренерский штаб за профессионализм и незабываемые победы на посту главного тренера национальной команды. Кроме того, уникальные достижения Александра Васильевича вместе с юношескими сборными Украины с мировым чемпионством команды U20 навсегда золотыми буквами вписаны в историю украинского футбола. Желаем Александру Васильевичу успехов в дальнейшей карьере, новых побед и ярких свершений", - говорится в сообщении.

65-летний Петраков тренировал сборную Украины с 2021 года. Под его руководством команда не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, проиграв в стыковом матче Уэльсу (0:1).

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