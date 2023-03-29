ФИФА наложила трансферный бан на клуб Бундеслиги
Новости футбола Сегодня, 16:55
ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) наложила трансферный бан на “Кельн”, сообщает Bild.
По сведениям источника, немецкий клуб не сможет подписывать новых футболистов в летнее трансферное окно и в январе 2024 года. Такое наказание наложено на “козлов” за то, что они заставили нападающего словенской “Олимпии” Кубера Поточника разорвать контракт. На следующий день после этого он перешел в “Кельн” на правах свободного агента. В итоге, словенцы не получили денег. Помимо бана, “Кельн” оштрафован на 54 тысячи евро, а форвард дисквалифицирован на четыре месяца.
17-летний Поточник перешел в “Кельн” 31 января 2022 года. За юношескую команду клуба он провел 18 матчей и забил 15 голов.
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