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Федерация футбола Испании уволила главного тренера женской сборной

Новости футбола Сегодня, 14:48
Федерация футбола Испании уволила главного тренера женской сборной Фото: https://theeagleonline.com.ng/

Главного тренера женской сборной Испании уволили из-за поддержки Рубиалеса, сообщает Marca.

Хорхе Вильда тренирует национальную команду с 2015 года. Во вторник Федерация футбола Испании сообщила ему и спортивному директору женской сборной, что они уволены по «делу Рубиалеса». Несколько недель назад Луис Рубиалес сообщил, что Вильа подпишет новый контракт на четыре года, но его отстранили от должности, поэтому Федерация решила не продолжать работу со специалистом. Хорхе Вильда поддержал Рубиалеса после скандала с поцелуем.

Федерация футбола Испании выразила благодарность тренеру и его команде за проделанную работу. Также они пожелали ему успехов в карьере. Он внес невероятный вклад в развитие женского футбола Испании, благодаря его модели произошел рост всех команд.

Вильда тренирует женскую сборную Испании с 2015 года. За восемь лет работы тренером он провел 108 официальных матчей, в которых выиграл 75, сыграл вничью 16 и проиграл 17. Несколько недель назад сборная Испании под его руководством стал чемпионом мира.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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