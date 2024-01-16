"F*ck". Гвардиола не смог выбрать лучшую из двух своих команд

Во время церемонии The Best, по результатам которой Пеп Гвардиола был признан лучшим тренером года, испанскому тренеру задали сложный вопрос, на который он не смог дать ответа. Его попросили выбрать лучшую из двух его команд.

“Манчестер Сити-2022/23 или Барселона-2010/11? F*ck”, – сказал прямо со сцены главный тренер чемпионов Англии. “Я не знаю, правда, не знаю. Та «Барселона» была очень хороша, динамична. Но и эта команда – тоже. В Англии очень трудно играть, побеждать. Но парни делают это из года в год”.

Отметим, что с обеими этими командами Гвардиола выиграл требл. Он тренировал Барселону с 2008 по 2012 год, а Ман Сити с 2016 и по сей день. Ранее он также был главным тренером Баварии.