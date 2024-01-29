Это какой-то флешмоб? Еще один топ-тренер думает об уходе после финиша сезона

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассматривает вариант с уходом из клуба после завершения текущего сезона, сообщает Diario Sport.

Испанский тренер начал уставать от ритма английской Премьер-лиги, и сообщил своему окружению, что все чаще думает об уходе в июне, несмотря на то, что его контракт с “канонирами” истекает летом 2025 года.

В Испании Артету уже начали связывать с возможным назначением в Барселону, у которой после ухода Хави будет новый главный тренер в следующем сезоне.

Однако английские источники, приближенные к Арсеналу, считают информацию о возможном уходе Артеты неправдой. Они считают, что таким способом Барселона посылает Артете сигнал через каталонскую прессу, что они заинтересованы в нем.

Напомним, несколько дней назад об уходе из Ливерпуля после завершения сезона объявил Юрген Клопп.