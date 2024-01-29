Это было бы очень неожиданно. Назвали имя еще одного кандидата на смену Хави

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау рассматривается Барселоной в качестве возможного преемника Хави, который объявил об уходе из клуба после завершения текущего сезона, сообщает Mundo Deprtivo.

Отмечается, что эту кандидатуру озвучил спортивный директор Барселоны Деку. Он прекрасно знаком с Консейсау, потому что играл вместе с ним за Порту и сборную Португалии. Также Барселона играла против Порту на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне, и команда Консейсау создала каталонцам много проблем.

Ранее сообщалось, что Барселона также рассматривает варианты с назначением Ханси Флика, Роберто Де Дзерби, Тьяго Мотты и Рафаэля Маркеса.

Консейсау тренирует Порту с лета 2017 года. Под его руководством “драконы” трижды выигрывали чемпионат Португалии и столько же раз выигрывали Кубок и Суперкубок Португалии.