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Есть только два клуба, куда может перейти Хвича Кварацхелия

Новости футбола Сегодня, 03:00
Есть только два клуба, куда может перейти Хвича Кварацхелия Фото: твиттер Наполи

Мамука Джугели, агент форварда сборной Грузии и итальянского “Наполи” Хвичи Кварацхелии, рассказал о том, какие планы на будущее строит звездный футболист.

По словам агента, пока его клиент не рассматривает возможность ухода из "Наполи".

При этом он назвал два клуба, в которых Хвича видит себя в будущем.

"Когда настанет время, и Хвича будет готов играть за "Реал" или "Барселону", мы будем оценивать такую перспективу", - сказал он.

Агент отметил, что пока за “Наполи” играют такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо и Зелиньски – это сильная команда. Поэтому Хвиче пока незачем искать новое место работы.

“Он чувствует себя здесь как дома. Он никогда не говорил о желании сменить команду, такой ситуации никогда не возникало. Пока вопрос о продлении контракта не обсуждался. Мы довольны своим текущим контрактом, а главная цель Хвичи - защитить чемпионский титул и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов”, - сказал Джугели.

Отметим, что после первого сезона в “Наполи” ориентировочная стоимость грузинского игрока составляет € 85 млн.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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