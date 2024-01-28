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Еще одна потеря для Барселоны. Капитан команды планирует уйти в конце текущего сезона

Новости футбола Сегодня, 08:58
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Еще одна потеря для Барселоны. Капитан команды планирует уйти в конце текущего сезона Фото: аккаунт @BarcaTimes в Х/Автор неизвестен

Решение Хави Эрнандеса уйти с поста главного тренера Барселоны в конце сезона, о котором он объявил вчера, стало шоком для многих, несмотря на трудные времена для клуба в последние несколько месяцев.

В виду всех текущих обстоятельств капитан Барселоны Сержи Роберто, также после вчерашнего матча против Вильярреала (3:5), заявил, что покинет клуб в конце текущего сезона, когда истечет срок действия его контракта. Ранее ожидалось, что он продлит контракт еще на один год, но это было с учетом продления контракта Хави.

Однако, поскольку Хави сейчас уходит, AS сообщает, что Барселона не будет рассматривать возможность продления контракта с Роберто. По сообщениям источника, у них нет намерений позволить ему остаться по окончанию сезона. Таким образом, летом он станет свободным агентом, и будет в поисках нового клуба.

Сержи Роберто выступает за Барселону с 2006 года, когда он перешел с Химнастика. Заигран за клуб он был лишь в 2013 году, но после этого стал одним из ключевых игроков команды. После его ухода команде будет нужен новый капитан и такие игроки, как Марк-Андре Тер Штеген или Рональд Араухо, могут отлично подходить на эту роль.

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