Еще одна команда приставила свой болид на сезон 2024 года

Еще одна команда представила болид на новый сезон Формулы-1, сообщает PlanetF1.

Aston Martin представил свой новый болид на специальном мероприятии на своем заводе. Таким образом, компания стала шестой, кто представил свой новый болид перед началом нового сезона. Aston Martin продемонстрировала абсолютно новый AMR24 в рамках "трилогии" презентаций на своем заводе. Кроме этого, новый дорожный автомобиль Vantage и Vantage GT3. Однако основным стал болид AMR24.

Напомним, что сначала американская команда Хаас продемонстрировала новый болид, который будет участвовать в сезоне 2024 года. Затем команда Формулы-1 Williams представила новый болид на сезон 2024 года, презентация состоялась в Нью-Йорке, в понедельник, 5 февраля.

Также, вскоре начнется новый сезон Формулы-1. Однако перед этим пройдет предсезонные тесты в Бахрейне. Как известно, эти тесты пройдут в течение трех дней, 21-23 февраля, нынешние тесты состоятся только за неделю до Гран-при Бахрейна. Первый официальный этап начнется 29 февраля и продлится до 2 февраля.