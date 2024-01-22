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Экваториальная Гвинея и Нигерия гарантировали себе место в плей-офф КАН

Новости футбола Сегодня, 13:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Экваториальная Гвинея и Нигерия гарантировали себе место в плей-офф КАН Экваториальная Гвинея и Нигерия гарантировали себе место в плей-офф КАН

На Кубке африканских наций начался заключительный тур группового этапа. Гвинея-Бисау встретились против Нигерии, Кот-д'Ивуар против Экваториальной Гвинеи.

Гвинея-Бисау - Нигерия - 0:1

При равной игре в первом Нигерия смогла отличиться забитым голом. На 36-й минуте Опа Сангенте срезал мяч в свои ворота. На перерыв команды ушли при счете 1:0. После перерыва игра кардинально не изменилась. Нигерия смогла удвоить преимущество, но арбитр отменил мяч Осимхена из-за игры рукой.

Нигерийцы смогли удержать это преимущество, набрали семь очков и заняли второе место в группе А.

Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар - 4:0

Кот-д'Ивуар гораздо больше контролировал мяч и имел несколько возможностей у чужих ворот. Однако, на 42-й минуте вперед вышла команда Экваториальная Гвинея, благодаря голу Эмилио Нсуэ. В этой игре Кот-д'Ивуар дважды забивал, но судьи отменяли эти голы из-за офсайдов.

Экваториальная Гвинея своими моментами воспользовалась. В течение двух минут, на 73-й и 75-й, Ганет и Нсуэ сделали счет 3:0. Точку в матче поставил Янник Буйла, забив на 88-й минуте.

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