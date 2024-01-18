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Экваториальная Гвинея добыла убедительную победу над Гвинеей-Бисау на Кубке африканских наций

Новости футбола Сегодня, 11:00
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Экваториальная Гвинея добыла убедительную победу над Гвинеей-Бисау на Кубке африканских наций Экваториальная Гвинея добыла убедительную победу над Гвинеей-Бисау на Кубке африканских наций

Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау встретились во втором туре Кубка африканских наций.

Команды провели ровный первый тайм, обменявшись голами. На 21-й минуте Эмилио Нсуэ вывел номинальных хозяева поля вперед. Восстановлен паритет был после того, как Эстебан Ороско срезал мяч в ворота своей команды.

А вот начало второго тайма стало настоящим страшным сном для сборной Гвинеи-Бисау, в воротах которой побывало три гола в течение 15 минут. Второй раз вперед свою команду вывел Хосете Миранда, а затем Нсуэ забил еще дважды, оформив хет-трик. Номинальные гости смогли ответить только голом престижа от Зе Турбо.

Экваториальная Гвинея набрала четыре балла, у их сегодняшних соперников по-прежнему “ноль” в графе очки. Сегодня, в 18:00 по центральноевропейскому времени начнут свой матч тяжеловесы группы А - сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии.

Кубок африканских наций
2-й тур. Группа А
Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау - 4:2
Голы: Нсуэ, 21, 51, 61, Миранда, 46 - Ороско, автогол, 37, Зе Турбо, 90+3

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