Дубль Роналду помог Португалии одержать крупную победу в отборе Евро-2024

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Португалии на выезде разгромила сборную Люксембурга со счетом 6:0.

Победу гостям принесли дубль Криштиану Роналду, голы Жоау Феликса, Бернарду Силвы, Отавио и Рафаэла Леау.

Португалия, набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы J. Люксембург с 1 очком занимает пятую позицию.

Люксембург – Португалия - 0:6 (0:4)

Голы: Роналду, 9 - 0:1, Феликс, 15 - 0:2, Бернарду Силва, 18 - 0:3, Роналду, 31 - 0:4, Отавио, 77 - 0:5, Леау, 89 - 0:6

Люксембург: Морис, Янс, Шано, Мартинс (Бонерт, 46), Жерсон (Карлсон, 46), Пинту, Мартинс Перейра (Тилль, 82), Баррейро, Синани (Олесен, 46), Тилль (Боржес Саншес, 70), Родригеш.

Португалия: Патрисиу, Далот, Диаш, Антониу Силва, Данилу, Мендеш, Фернандеш (Леау, 75), Пальинья, Бернарду Силва (Невеш, 64), Феликс (Отавио, 75), Роналду (Рамуш, 65).

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