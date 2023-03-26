Семь голов: Исландия одержала разгромную победу в отборе Евро-2024

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Исландии на выезде разгромила сборную Лихтенштейна со счетом 7:0.

Победу гостям принесли хет-трик Арона Гуннарссона, голы Давида Оулавссона, Хаукона Харальдссона, Андри Гудьонсена и Микаэля Эллертссона.

Исландия, набрав три очка, вышла на третье место в турнирной таблице группы J. Лихтенштейн с нулем очком остался на последней, шестой позиции.

Лихтенштейн – Исландия - 0:7 (0:2)

Голы: Оулавссон, 3 - 0:1, Харальдссон, 38 - 0:2, Гуннарссон, 48 - 0:3, Гуннарссон, 68 - 0:4, Гуннарссон, 73 (с пенальти) - 0:5, Гудьонсен, 85 - 0:6, Эллертссон, 87 - 0:7

Лихтенштейн: Бюхель, Вольфингер (Йылдыз, 72), Хофер, Трабер, Фроммельт, Майер (Вольфингер, 46), Визер (Бек, 77), Хаслер, Люхингер (Нетцер, 46), Зеле, Гасснер (Фрик, 68).

Исландия: Рунарссон, Магнуссон (Сампстед, 65), Гуннарссон (Йоуханнессон, 75), Оулавссон, Сигурдссон (Эллертссон, 65), Гудмундссон (Андерсон, 46), Тоурдарсон, Паульссон, Харальдссон, Финнбогасон (Гудьонсен, 65), Торстейнссон.

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