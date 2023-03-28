Дортмундская "Боруссия" придумала, как сохранить Беллингема

Дортмундская “Боруссия” намерена сохранить в команде английского полузащитника Джуда Беллингема, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, немецкий клуб готов увеличить зарплату до 15 миллионов евро в год. Если стороны договорятся, то англичанин станет самым высокооплачиваемым игроком в истории “шмелей”.

Ранее сообщалось, что летом хавбека хотят купить “Реал”, ПСЖ, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию" 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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