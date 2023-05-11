“Днепр-1” – “Александрия” - 1:1 (видеообзор)

В перенесенном матче 1-го тура чемипионата Украины “Днепр-1” на своем поле сыграл вничью с “Александрией” со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Артем Довбик, но через несколько минут равновесие восстановил Кирилл Ковалец.

“Днепр-1”, набрав 58 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Александрия” с 39 очками осталась на пятой позиции.

“Днепр-1” – “Александрия” - 1:1 (1:1)

Голы: Довбик, 22 (c пенальти) – 1:0, Ковалец, 25 - 1:1

“Днепр-1”: Рыбак – Назаренко (Е. Пасич, 61), Сваток, Сарапий, Адамюк (Хайнер, 84) – Рубчинский (Танковский, 61), Бабенко (Когут, 84) – Бланко (Пеглоу, 72), Пихаленок, Гуцуляк – Довбик.

“Александрия”: Шевченко – Копина (Бондаренко, 90+2), Бабогло, Логинов, Скорко – Михайленко, Сигеев (Матюшенко, 90+2), Рыбалко – Мирошниченко, Ковалец (Кулаков, 70), Кожушко (Мустафаев, 46).

Видеообзор матча

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