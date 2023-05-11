ПСЖ хочет купить форварда за 100 миллионов

ПСЖ готов заплатить 100 млн за капитана “Тоттенхэма” Гарри Кейна.

Как пишет Le10sport.com, англичанин является основным кандидатом на усиление состава в летнее трансферное окно.

В ПСЖ считают, что сумма в 100 млн сможет убедить боссов лондонского клуба продать своего нападающего.

Кейн связан контрактом со своим клубом до 2024 года.

В этом сезоне он записал на свой счет 28 голов и 5 передач в 46 матчах во всех турнирах.