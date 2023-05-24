"Динамо" уничтожило "Колос" в матче чемпионата

Киевское “Динамо” в матче 28-го тура чемпионата Украины на выезде обыграло “Колос”.

Встреча закончилась крупной победой киевлян со счетом 3:0.

В составе гостей забивали Волошин и Андриевский. Еще один мяч в свои ворота забил Волынец.

Киевляне остались на четвертом месте УПЛ с 56-ю баллами. От третьей строчки киевлян отделяет пять баллов, но у находящейся там “Зари” еще есть игра в запасе.

“Колос” – “Динамо” – 0:3

Голы: Волынец (8, автогол), Андриевский (68), Волошин (90+3).