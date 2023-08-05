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"Динамо" Киев интересуется полузащитником "Ювентуса"

Новости футбола Сегодня, 15:13
"Динамо" Киев интересуется полузащитником "Ювентуса" Фото: инстаграм Марко Пьяцы/Автор неизвестен

Киевское “Динамо” проявляет интерес к полузащитнику туринского “Ювентуса” и сборной Хорватии Марко Пьяце, сообщает Numero Diez.

По сведениям источника, украинский клуб рассматривает варианта с арендой футболиста на один год. Летом 2024 года “Динамо” может получить приоритетное право на выкуп трансфера игрока. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата хорвата, который получает два миллиона евро в год.

28-летний Пьяца выступает за “Ювентус” с 2016 года. Он перешел в итальянский клуб из загребского “Динамо”. Сумма трансфера составила 29 миллионов и 400 тысяч евро. Всего хавбек провел за “Юве” 21 матч во всех турнирах и забил один гол. В составе клуба из Турина Пьяца становился чемпионом Италии в сезоне-2016/2017, а также выиграл Кубок Италии в сезоне-2016/2017. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года. Также он играл на правах аренды за “Шальке”, “Фиорентину”, “Андерлехт”, “Дженоа”, “Торино” и “Эмполи”.

Пьяца с 2014 года играет за сборную Хорватии. Всего он провел за хорватскую национальную команду 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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