“Динамо” Киев - “Аустрия” - 2:2 (видеообзор)

Киевское “Динамо” в товарищеском матче сыграло вничью с “Аустрией” из Лустенау со счетом 2:2.

Австрийский клуб после первого тайма выигрывал с разницей в два мяча, дублем отличился Лукас Фридрикас. Впрочем, во второй половине киевлян от поражения спасли голы Дениса Попова и Константина Вивчаренко.

Ранее киевляне проиграли “Рапиду” (0:4) и “Марибору” (0:2).

“Динамо” Киев, Украина - “Аустрия” Лустенау, Австрия - 2:2 (0:2)

Голы: Фридрикас, 27 - 0:1, Фридрикас, 34 - 0:2, Попов, 51 - 1:2, Вивчаренко, 60 - 2:2

Видеообзор матча

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