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Де Хеа ради "Манчестер Юнайтед" отклонил суперпредложение

Новости футбола Сегодня, 13:30
Де Хеа ради "Манчестер Юнайтед" отклонил суперпредложение Фото: инстаграм Давида Де Хеа/Автор неизвестен

Испанский вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа отклонил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, голкипер хочет остаться в стане манкунианцев, несмотря на то, что клуб собирается существенно снизить его зарплату, которая сейчас составляет около 23 миллионов евро в год. Испанец собирается бороться за место в основном составе, хотя главный тренер команды Эрик тен Хаг не готов гарантировать ему место в воротах.

В нынешнем сезоне 32-летний Де Хеа провел за “Манчестер Юнайтед” 58 матчей во всех турнирах и пропустил 61 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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