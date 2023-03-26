Дани Алвес подозревается в нелегальных схемах в тюрьме

Бывший защитник “Барселоны” и сборной Бразилии Дани Алвес подозревается в участии в нелегальных схемах в тюрьме, сообщает Marca.

По сведениям источника, экс-футболист регулярно получает от болельщиков футболки каталонского клуба. Бразилец ставит свои автографы, а потом передает футболки другим заключенным, которые затем меняют их на сигареты и алкоголь. Если вина бывшего игрока подтвердится, то ему грозит новое обвинение.

Напомним, что 39-летний Алвес обвиняется в изнасиловании. Если его вина будет доказана, то ему грозит тюремный срок до 12 лет.

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