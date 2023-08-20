Черноморец – Динамо Киев – 3:2 (видеообзор)

В матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” на выезде проиграло одесскому “Черноморцу”. Матч состоялся в городе Одесса на стадионе “Черноморец” и завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В середине первого тайма счет открыл Артур Авагимян. В начале второго тайма равновесие восстановил Андрей Ярмоленко. Через несколько минут хозяев вывел вперед Андрей Штогрин. На 61-й минуте счет сравнял Сергей Сидорчук. На 83-й минуте “Динамо” осталось в меньшинстве из-за удаления Александра Сироты. В концовке матча победный гол забил Самсон Иеде.

“Черноморец”, набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. “Динамо” с шестью очками опустилась на шестое место.

“Черноморец” Одесса – “Динамо” Киев – 3:2 (1:0, 2:2)

Голы: Авагимян (21), Штогрин (53), Иеде (90) – Ярмоленко (49), Сидорчук (61).

Желтые карточки: Путря (39), Бойчук (55), Иеде (82) – Сирота (51), Дячук (53).

Красная карточка: Сирота (83).

“Черноморец”: Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Штогрин, Хадида (Иеде, 69), Бойчук.

“Динамо”: Нещерет, Вивчаренко (Дубинчак, 62), Дячук (Караваев, 62), Сирота, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 71), Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 77), Н.Волошин, Ярмоленко (Бенито, 77), Ванат.

Видеообзор матча