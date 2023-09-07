Челси заставляет своего игрока меньше заниматься в тренажерном зале

Челси заставляет Михаила Мудрика меньше заниматься в тренажерном зале, сообщает Athletic.

Сообщается, что в Челси не очень доволен игрой Мудрика за их команду. В матче против Ноттингема подчеркнула это мнение. Игрок удачно дебютировал за клуб в матче против Ливерпуля, однако после того момента такого уровня не было.

Также у украинца есть проблема с языковым барьером. Кроме этого, Мудрик переживает за своих родных, семью и друзей, оставшихся в Украине. Однако к трудолюбию игрока нет претензий. Он любит тренироваться на поле и в тренажерном зале. Мудрик проводит достаточное количество дополнительных занятий.

В клубе считают, что он слишком много времени уделяет дополнительной тренировке. Челси приказал украинскому заниматься меньше в тренажерном зале, есть опасения, что он может переусердствовать. В Шахтере он часто занимался подобными тренировками. Сам Мудрик считает, что это способствует его выносливости и готовности.

Однако в Челси все равно уверены, что Мудрик имеет большой потенциал и очень уважают в команде.