"Челси" заплатит 20 млн евро за 15-летнего таланта

“Челси” договорился о переходе полузащитника “Индепендьенте дель Валье” Кендри Паэса, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за 15-летнего футболиста 20 миллионов евро. Хавбек перейдет в стан лондонцев в 2026 году, когда ему исполнится 18 лет.

Эквадорец выступает за первую команду “Индепендьенте дель Валье” с 2023 года, провел три матча и забил один гол.

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