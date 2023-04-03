"Ливерпуль" нацелился на еще одного полузащитника "Челси"

“Ливерпуль” проявляет интерес к полузащитнику “Челси” Конору Галлахеру, сообщает The Independent.

По сведениям источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает хавбека важной целью в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 23-летний Галлахер провел за “Челси” 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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