"Челси" вступил в борьбу за талантливого французского нападающего

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему “Монпелье” и молодежной сборной Франции Элье Ваи, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Если сделка состоится, то “Челси” сразу же отдаст форварда в аренду в “Страсбур”, который также принадлежит владельцу английского клубу Тодду Боули. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как “Монпелье” хочет получить за него не менее 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что француз также входит в сферу интересов “Арсенала”, “Милана” и “Ювентуса”.

20-летний Ваи является воспитанником “Монпелье”. Всего он провел за клуб 91 матч во всех турнирах, забил 32 гола и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Ваи с 2022 играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил один гол и получил одну желтую карточку.

Напомним, что в прошлом сезоне “Челси” занял 12-е место в чемпионате Англии и не сумел пробиться в еврокубки.