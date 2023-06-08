"Челси" определил 12 футболистов, которые не будут проданы

Главный тренер лондонского “Челси” Маурисио Почеттино определил 12 футболистов, которые не будут проданы в летнее трансферное окно, сообщает Football London.

По сведениям источника, аргентинский специалист рассчитывает на вратаря Маркуса Беттинелли, защитников Леви Колвилла, Уэсли Фофана, Бенуа Бедьяшиля, Тиаго Силву, Риса Джеймса и Бена Чилвелла, полузащитников Энцо Фернандеса, Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, вингера Рахима Стерлинга, а также нападающего Армандо Брою.

Игроки, которые не попали в данный список, могут быть проданы. Напомним, что в настоящее время в “Челси” насчитывается около 40 футболистов, поэтому клубу нужно существенно уменьшить количесто игроков.

В нынешнем сезоне “Челси” занял 12-е место в чемпионате Англии и не попал в еврокубки.