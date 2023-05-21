"Челси" нашел усиление состава в АПЛ

Страж ворот “Брентфорда” Давид Райя может перейти в лондонский топ-клуб.

По информации Givemesport, его хочет приобрести “Челси” в летнее трансферное окно.

За футболиста “синим” придется заплатить 40 миллионов евро. Также заинтересован в игроке лондонский “Тоттенхэм”.

В этом сезоне испанский вратарь провел 38 матчей, в которых пропустил пропустив 47 мячей и сохранив свои ворота без пропущенных голов в 11 играх.