Лондонский “Челси” намерен избавиться от семи футболистов в зимнее и летнее трансферные окна, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, в список на выход попали защитники Калиду Кулибали и Сесар Аспиликуэта, полузащитники Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич и Жоржиньо, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Каждого из этих игроков, кроме Жоржиньо, у которого заканчивается контракт следующим летом, английский клуб планирует продать.

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