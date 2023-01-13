Хавбек "Арсенала" признан лучшим игроком АПЛ ноября-декабря

Лучшим футболистом чемпионата Англии по результатам ноября-декабря признан норвежский полузащитник лондонского “Арсенала” Мартин Эдегор, сообщается на официальном сайте турнира.

В этот период футболист принял участие в четырех матчах Премьер-лиги, забил три гола и отдал три результативные передачи. В борьбе за награду норвежец опередил Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Бена Ми ("Брентфорд"), Жоау Пальинью ("Фулхэм"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал") и Кирана Триппьера ("Ньюкасл").

В нынешнем сезоне 24-летний Эдегор провел за “Арсенал” 22 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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