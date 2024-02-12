Челси может еще потратить значительную сумму на трансферах без нарушений правил ФФП
Челси может потратить на трансферах еще 200 миллионов фунтов без учета продажи футболистов, сообщает Si Phillips Talks Chelsea.
Как стало известно, такую сумму они могут потратить и не нарушить правила финансового фейер-плей. Также назвали цели команды - крайний защитники канадец Альфонсо Дэвис из Баварии и венгр Милош Керкез из Борнмута. Ранее сообщалось, что Дэвис хочет перейти в Реал несмотря на интерес МЮ.
Напомним, что Челси может покинуть до шести игроков этим летом, чтобы выручить деньги на новые покупки и ослабить давление финансового фэйр-плей. По сообщению Бена Джейкобса, в первую очередь продадут тех, кто сейчас находится в аренде: Ромелу Лукаку, Армандо Броха, Яна Маатсена и Льюиса Холла, но попрощаются и с теми, кто сейчас с командой, например Конор Галлахер и Трево Чалоба.
Кроме этого, Арсенал и Челси входят в число клубов, которые проявляют настойчивый интерес к вингеру Атлетика Бильбао Нико Уильямсу.