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Челси готовиться к распродаже летом. Известно, сколько планируют выручить за игроков

Новости футбола Сегодня, 10:24
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Челси готовиться к распродаже летом. Известно, сколько планируют выручить за игроков Челси готовиться к распродаже летом. Известно, сколько планируют выручить за игроков

Лондонский Челси может покинуть до шести игроков этим летом, чтобы выручить деньги на новые покупки и ослабить давление финансового фейр-плей.

По сообщению Бена Джейкобса, в первую очередь продадут тех, кто ныне пребывает в аренде: Ромелу Лукаку, Армандо Броха, Ян Маатсен и Льюис Холл, но попрощаются и с теми, кто сейчас с командой, например Конор Галлахер и Трево Чалоба.

Обсуждая ситуацию, Джейкобс сказал:

«Челси рассчитывает получить за Яна Маатсена 35 млн фунтов стерлингов, но может согласиться и на 30 млн фунтов. Он отлично проявляет себя в Дортмунде, отдав еще одну результативную передачу в выходные, так что его стоимость только растет.

Ожидается, что Ньюкасл также возьмет на себя обязательство по покупке Льюиса Холла за 28 миллионов фунтов. А Армандо Броха планируется продать за 35 миллионов фунтов. Конор Галлахер и Трево Чалоба также могут быть проданы, и не стоит забывать, что Челси все еще планирует выручить за Ромелу Лукаку 37 миллионов фунтов».

Ранее сообщалось, что «аристократы» планируют выручить за Брою до 50 миллионов евро.

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