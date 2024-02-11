Арсенал и Челси внимательно следят за перспективным испанским вингером

Арсенал и Челси входят в число клубов, проявляющих настойчивый интерес к вингеру Атлетика Бильбао Нико Уильямсу. Об этом сообщил эксперт по трансферным новостям Фабрицио Романо в своей колонке Daily Briefing на сайте CaughtOffside.

По информации источника, Арсенал и Челси внимательно следят за прогрессом испанца ганского происхождения. Скауты обоих клубов неоднократно присутствовали на матчах Атлетика, чтобы в живую оценить игру 21-летнего футболиста.

Отмечается, что ни один из клубов не получил преимущества в потенциальной гонке за форвардом. Контракт Уильямса с Атлетиком рассчитан до июня 2027 года.

В текущем сезоне футболист забил пять голов и отдал 10 результативных передач в 24 матчах коллектива из Бильбао. На счету Уильямса 11 матчей и два гола за национальную сборную Испании.

Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость талантливого испанца в 50 миллионов евро.