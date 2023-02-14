"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за таланта из Южной Америки
Новости футбола Сегодня, 14:30
Кендри Паес
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику “Индепендьенте дел Валле” Кендри Паесу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста следующим летом. Игроком также интересуется “Байер”.
15-летний Паес вызывается в юношескую сборную Эквадора U17, провел пяти матчей и забил три гола.
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