Назван главный фаворит на получение "Золотого мяча"-2023

Издание Goal обновило список кандидатов на получение “Золотого мяча” по итогам этого года.

Лидирует в списке потенциальных победителей форвард ПСЖ Лионель Месси.

Второе место в рейтинге занял одноклубник аргентинца Килиан Мбаппе, а третье у форварда “Манчестер Сити” Эрлинга Холанда.

Интересно, что впервые в десятку рейтинга попал форвард “МЮ” Маркус Рашфорд.