"Челси" близок к покупке Энцо Фернандеса. Это будет трансферный рекорд "аристократов"

Полузащитник лиссабонской “Бенфики” и сборной Аргентины Энцо Фернандес близок к переходу в лондонский “Челси”, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 130 миллионов евро. Данная сделка станет рекордной в истории “аристократов”. “Бенфика” согласилась продать игрока в рассрочку, так как “Челси” увеличил предложение со 120 миллионов евро еще на 10 миллионов.

В нынешнем сезоне 22-летний Фернандес провел за “Бенфику” 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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