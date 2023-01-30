"Атлетико" может купить турецкого защитника из АПЛ

“Атлетико” проявляет интерес к защитнику “Лестера” и сборной Турции Чаглару Сеюнджю, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. В составе “матрасников” туров может заменить бразильского защитника Фелипе, который может перейти в “Ноттингем Форест”.

В нынешнем сезоне 26-летний Сеюнджю провел за “Лестер” три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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