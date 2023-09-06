Легенда мирового футбола Джанлуиджи Буффон назвал истинную причину завершения карьеры.

По словам бывшего игрока сборной Италии, сигналом для него стала травма, полученная в прошлом сезоне. Отметим, что последним клубом 45-летнего стража ворот была итальянская “Парма”.

Буффон признался, что продолжать играть для него – бессмысленно.

“Пришло подходящее время для ухода, так как мой возраст позволяет это сделать. Прошлый сезон был пробным, я начал его в отличной форме, но получил травму, что стало для меня сигналом”, - отметил один из величайших игроков в истории футбола.

Джанлуиджи Буффон публично заявил о завершении карьеры футболиста 2 августа.

Свою карьеру он начинал в академии "Пармы" и играл за этот клуб с 1995 по 2001 годы. Затем он перебрался в "Ювентус", за который проел 17 лет перед. После этого два года он отыграл за французский ПСЖ, а затем перешел обратно в "Парму".

В составе туринского клуба Буффон становился 10-кратным чемпионом Италии, пять раз выиграл Кубок страны и шесть раз — Суперкубок.

С национальной сборной Италии он побеждал на чемпионате мира 2006 года.