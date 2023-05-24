"Боруссия" продлила контракт с одним из лидеров
Новости футбола Сегодня, 09:43
Фото: твиттер Боруссии
Центральный защитник ”Боруссии" Матс Хуммельс согласился на продление контракта с клубом.
Как пишет официальный сайт немецкой команды, опытный футболист подписал соглашение до конца следующего сезона.
Хуммельс выразил свою преданность клубу и готовность приложить все усилия для успешных выступлений.
Напомним, что в случае победы над “Майнцем” в следующем туре “Боруссия” может выиграть чемпионат Германии.
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