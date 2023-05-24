"Боруссия" продлила контракт с одним из лидеров

Центральный защитник ”Боруссии" Матс Хуммельс согласился на продление контракта с клубом.

Как пишет официальный сайт немецкой команды, опытный футболист подписал соглашение до конца следующего сезона.

Хуммельс выразил свою преданность клубу и готовность приложить все усилия для успешных выступлений.

Напомним, что в случае победы над “Майнцем” в следующем туре “Боруссия” может выиграть чемпионат Германии.