EN EN NG NG
Главная Новости Бывший игрок Манчестер Сити обвинил команду в неудачных переговорах по контракту

Бывший игрок Манчестер Сити обвинил команду в неудачных переговорах по контракту

Новости футбола Сегодня, 11:55
Бывший игрок Манчестер Сити обвиняет команду в неудачных переговорах по контракту Бывший игрок Манчестер Сити обвиняет команду в неудачных переговорах по контракту

Бывший полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган обвинил клуб в неудачном продлении контракта, сообщает Bild.

Немец предполагает, что мог остаться в АПЛ, а не переходить в Барселону. Илкай Гюндоган заявил, что Манчестер Сити поздно начал вести переговоры с ним. Если бы они скорее начали диалог, полузащитник мог остаться в команде.

Этим летом 32-летний игрок подписал контракт с Барселоной на правах свободного агента. Сообщается, что Илкай отказался от переговоров с Манчестер Сити из-за того, что ему не понравился срок нового соглашения. Однако он признался, что это не единственная причина, почему он решил перебраться в Ла Лигу.

Он заявил, что это не происходило год или два, Сити довольно долго ждали момента, чтобы начать переговоры. Как говорит Гюндоган, если бы клуб скорее начал заниматься этим делом, результат мог быть другим. Однако немец добавил, что выбрал правильный момент, чтобы двигаться дальше. Сыграть за Барселону была его мечта, поэтому лучшего момента для этого могло и не быть.

Напомним, Илкай Гюндоган провел в составе Манчестер Сити семь лет и забил 44 гола. В этой команде он стал пятикратным чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Барселона Премьер-лига Англия Ла Лига Испания
Популярные новости
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола 03 сен 2023, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола 02 сен 2023, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола 02 сен 2023, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола 02 сен 2023, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол 01 сен 2023, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола 01 сен 2023, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 11:55 Бывший игрок Манчестер Сити обвинил команду в неудачных переговорах по контракту Новости футбола Сегодня, 11:09 Футболистка сборной Испании дает показания прокуратуре против Рубиалеса Новости футбола Сегодня, 10:28 ПСЖ выгоняет ключевого игрока. Он передет в Катар Новости футбола Сегодня, 09:54 Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с исключением Антони из состава Новости футбола Сегодня, 08:00 Нагельсман возвращается к работе: есть два больших предложения Новости футбола Сегодня, 06:00 Буффон назвал истинную причину завершения карьеры Новости футбола Сегодня, 04:30 Названы клубы, потратившие больше всего денег на трансферы летом Новости футбола Сегодня, 03:18 Опубликован топ-10 фаворитов на получение "Золотого мяча" 2023 Новости футбола Сегодня, 01:48 В Италии болельщики подожгли стадион своей же команды (видео) Новости футбола Вчера, 16:49 Серия А может запустить собственную платформу для трансляции матчей
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Мальта - Гибралтар 6 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ЮКД - Дерри Сити 6 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливия - Экваториальная Гвинея 6 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Казахстан - Финляндия 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Болгария - Иран 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Литва - Черногория 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Норвегия - Иордания 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Австрия - Молдова 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Уэльс - Южная Корея 7 сентября 2023 года Футбол 07 сен 2023 Прогноз на матч Нидерланды - Греция 7 сентября 2023 года