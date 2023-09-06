Бывший игрок Манчестер Сити обвинил команду в неудачных переговорах по контракту

Бывший полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган обвинил клуб в неудачном продлении контракта, сообщает Bild.

Немец предполагает, что мог остаться в АПЛ, а не переходить в Барселону. Илкай Гюндоган заявил, что Манчестер Сити поздно начал вести переговоры с ним. Если бы они скорее начали диалог, полузащитник мог остаться в команде.

Этим летом 32-летний игрок подписал контракт с Барселоной на правах свободного агента. Сообщается, что Илкай отказался от переговоров с Манчестер Сити из-за того, что ему не понравился срок нового соглашения. Однако он признался, что это не единственная причина, почему он решил перебраться в Ла Лигу.

Он заявил, что это не происходило год или два, Сити довольно долго ждали момента, чтобы начать переговоры. Как говорит Гюндоган, если бы клуб скорее начал заниматься этим делом, результат мог быть другим. Однако немец добавил, что выбрал правильный момент, чтобы двигаться дальше. Сыграть за Барселону была его мечта, поэтому лучшего момента для этого могло и не быть.

Напомним, Илкай Гюндоган провел в составе Манчестер Сити семь лет и забил 44 гола. В этой команде он стал пятикратным чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и выиграл Лигу Чемпионов в прошлом сезоне.