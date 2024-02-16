Бывший футболист Барселоны получил травму и может завершить карьеру

Бывший футболист Барселоны и нынешний защитник Лиля Самуэль Умтити может завершить карьеру, сообщает AS.

Французский защитник получил травму и не сыграет до конца этого сезона. Главный тренер команды Паулу Фонсека подтвердил, что игроку понадобилось хирургическое вмешательство на левом колене. Именно из-за повторения той самой травмы Умтити размышляет о завершении карьеры. Отметим, что бывший игрок Барселоны уже пропустил 159 игр из-за травм, большинство которых связаны с левым коленом.

Напомним, что 12 июля 2016 года Умтити перешел в Барселону за 25 млн евро, заключив с каталонским клубом пятилетний контракт. "Сине-гранатовые" изначально хотели купить Маркиньоса, но сделали выбор в пользу Самюэля, из-за значительно более дорогой трансферной стоимости бразильца.

В январе 2022 года футболист продлил контракт с Барселоной, в августе 2022 года отправился в аренду в итальянский клуб Лечче на один год.

После возвращения из аренды в июле 2023 года по взаимному согласию был расторгнут контракт с Барселоной, и футболист перешел во французский Лилль.