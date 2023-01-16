"Бавария" нацелилась на одного из лидеров дортмундской "Боруссии"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к вратарю дортмундской “Боруссии” и сборной Швейцарии Грегору Кобелю, сообщает Kicker.

По сведениям источника, мюнхенцы рассматривают вариант с приобретением голкипера летом 2024 года. Именно в это время завершится контракт у основного вратаря “Баварии” Мануэля Нойера, который, впрочем, собирается играть еще несколько лет на высоком уровне. В данный момент он восстанавливается после перелома ноги и может пропустить полгода.

В нынешнем сезоне 25-летний Кобель провел за “Боруссию” 16 матчей во всех турнирах и пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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