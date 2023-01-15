"Арсеналу" предложили купить форварда сборной Бельгии

Форвард “Брайтона” и сборной Бельгии Леандро Троссард может перейти в “Арсенал”, сообщает The Independent.

По сведениям источника, представители игрока предложили лондонскому клубу услуги футболиста. “Чайки" готовы продать игрока, так как он отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2024 года. Кроме того, у бельгийца не лучшие отношения с главным тренером команды Роберто Де Дзерби.

В нынешнем сезоне 28-летний Троссард провел за “Брайтон” 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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