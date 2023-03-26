"Барселона" составила план по возвращению Месси

“Барселона” намерена вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб составил план по возвращению форварда, но собирается действовать осторожно. Руководство “Барсы” понимает, что не сможет конкурировать с другими клубами в финансовом плане. Поэтому каталонцы могут предложить аргентинцу маленькую зарплату, но с процентами от клубных доходов.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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