"Барселона" отказалась от покупки Рамуша минувшим летом

Нападающий “Бенфики” и сборной Португалии Гонсалу Рамуш прошлым летом мог перейти в “Барселону”, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривал кандидатуру португальца в качестве дублера для основного нападающего Роберта Левандовски. Впрочем, в “Барсе” остался голландский форвард Мемфис Депай, поэтому каталонцы отказались от варианта с Рамушем, который несколько дней назад сделал хет-трик в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).

В нынешнем сезоне 21-летний Рамуш провел за “Бенфику” и сборную Португалии 24 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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